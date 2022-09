Il paradiso a due passi da Roma: le cascate da fiaba che pochi conoscono (Di domenica 18 settembre 2022) Vicino Roma c’è un posto spettacolare: fra cascate, piscine e un trekking che porta a uno dei borghi più belli d’Italia. E’ la Valle del Treja Un posto da fiaba fatto di natura rigogliosa, cascate, ruscelli, piscine naturali e perfino di un borgo medioevale arroccato su uno sperone. Credete che un posto così sia difficile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 settembre 2022) Vicinoc’è un posto spettacolare: fra, piscine e un trekking che porta a uno dei borghi più belli d’Italia. E’ la Valle del Treja Un posto dafatto di natura rigogliosa,, ruscelli, piscine naturali e perfino di un borgo medioevale arroccato su uno sperone. Credete che un posto così sia difficile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

