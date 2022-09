I segreti dei microchip - Viaggio nella ' fabbrica dei wafer' - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di domenica 18 settembre 2022) La crisi deinon si attenua e le case automobilistiche continuano a subirne le conseguenze. Del resto, la rivoluzione energetica ha fame di semiconduttori. Il motivo è presto detto: se nel 2010 il contenuto medio del valore industriale dei semiconduttori presenti in un'auto era stimato in 300 dollari, oggi questo dato supera già i 500, per un classico veicolo a combustione interna. Cifra destinata ad aumentare ulteriormente con l'avvento della propulsione elettrica, che richiede una gestione elettronica sofisticata per componenti come il motore, l'inverter, la ricarica e le batterie. Il tutto, accompagnato dalla sempre crescente diffusione degli Adas di livello 2, anche sulle vetture di fascia medio-bassa. Quando, poi, si arriverà alla disponibilità della guida autonoma di livello 3 e 4, il valore deidi ogni esemplare arriverà a ...