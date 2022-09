Ho perso 500 euro andando in pensione con 37 anni di servizio e 58 di età con opzione donna. È possibile? [VIDEO] (Di domenica 18 settembre 2022) È tempo di pensioni e dubbi che riguardano il tema. Per provare a fare chiarezza Orizzonte Scuola è andato in diretta su Facebook e YouTube con uno speciale a cui ha partecipato l'esponente della Uil Scuola Francesco Sciandrone. L'articolo Ho perso 500 euro andando in pensione con 37 anni di servizio e 58 di età con opzione donna. È possibile? VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 settembre 2022) È tempo di pensioni e dubbi che riguardano il tema. Per provare a fare chiarezza Orizzonte Scuola è andato in diretta su Facebook e YouTube con uno speciale a cui ha partecipato l'esponente della Uil Scuola Francesco Sciandrone. L'articolo Ho500incon 37die 58 di età con. È

orizzontescuola : Ho perso 500 euro andando in pensione con 37 anni di servizio e 58 di età con opzione donna. È possibile? [VIDEO] - Michybet : @simoncrubellier @elenapison Eccolo! Grazie a questa story sono qui! È il giorno in cui taggava pubblicamente quell… - gatrite2317 : @Isabella_tos @Angela3v999 @ninabecks1 Ha perso perché piuttosto che dare fiducia a renzi il popolo italiano ha sce… - domenicoxlaura1 : Odio la Juventus . Ho perso 500. 13euro. Ma io non ero sicuro del pareggio . Ho detto questi li la Juventus .massa… - Gio_Mex : @APACHE36695535 @ConteZero76 Forte un paese che da 500 anni tenta disperatamente di raggiungere gli standard occide… -