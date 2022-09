“Esonero immediato”: Inter-Inzaghi, scoppia il caos dopo l’Udinese (Di domenica 18 settembre 2022) dopo la brutta sconfitta dell’Inter contro contro l’Udinese, tanti tifosi nerazzurri stanno chiedendo l’Esonero di Inzaghi. dopo le vittorie contro il Torino e il Viktoria Plzen, l’Inter è caduta oggi alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil. Nonostante il vantaggio iniziale siglato su calcio di punizione da Nicolò Barella, la ‘Beneamata’ ha meritato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 settembre 2022)la brutta sconfitta dell’contro contro, tanti tifosi nerazzurri stanno chiedendo l’dile vittorie contro il Torino e il Viktoria Plzen, l’è caduta oggi alla Dacia Arena controdi Andrea Sottil. Nonostante il vantaggio iniziale siglato su calcio di punizione da Nicolò Barella, la ‘Beneamata’ ha meritato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DanStarry_ : RT @JulianRoss79: 9 partite, 4 sconfitte, 13 gol subiti. Niente che funzioni. Per me ci sarebbero le condizioni per un esonero immediato, m… - KappaVision : @90ordnasselA Visto che arriva la sosta non mi sorprenderebbe l'esonero immediato - PigroMa : @GattoeVolpeTw @JacomoJuventi Deleterio??? Da esonero immediato visto che peggiora di partita in partita. - actrapido : @pap1pap L' aspetto motivazionale fisico e mentale e' pauroso. Alcuni giocatori sono lontani dalle scelte del tecni… - MarioCavallini1 : @ilFrank77 Ma che Conte sia un tecnico superiore a Inzaghi non lo scopriamo oggi. Qui bisogna capire se l'evoluzion… -