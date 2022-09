Entry list Atp 500 Tokyo 2022 | partecipanti ed italiani presenti

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) L’del torneo Atp 500 di. Si gioca dal 3 al 9 ottobre sui campi in cemento della capitale giapponese. Il tedesco Alexander Zverev guida il seeding del torneo, seguito da Casper Ruud e Cameron Norrie. Al via anche Nick Kyrgios, al ritorno in campo dopo gli US Open, e Frances Tiafoe, anche lui protagonista a Flushing Meadows. Non sonotennisti azzurri. Di seguito l’completa del torneo Atp 500 diATP 5001 Alexander Zverev 2 2 Casper Ruud 7 3 Cameron Norrie 9 4 Taylor Fritz 12 5 Alex de Minaur 20 6 Denis Shapovalov 21 7 Daniel Evans 23 8 Nick Kyrgios 25 Frances Tiafoe 26 Borna Coric 29 Miomir ...