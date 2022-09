Elezioni | una preghiera | non cascate sui discorsi contro il ‘gender’ In realtà non fanno nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) di Margherita Cavallaro L’estate pare sia ufficialmente finita. La Spagna farà una legge per l’autodeterminazione di genere, Singapore finalmente decriminalizzerà i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso e in Italia siamo entrati in campagna elettorale, il che vuol dire che abbiamo tutti la gioia di venire coinvolti in conversazioni con grandi scienziati politici da bar, l’opinione di cui non chiederemmo nemmeno per il tempo di cottura dei tortellini. Come succede ho almeno una persona del genere nella mia famiglia (e so di non essere la sola in questa situazione drammatica) e già sono stata costretta a sentire “Speriamo vinca *beep* altrimenti ricominciano con la storia del gender” (il *beep* sta per i soggetti il quale programma elettorale può essere riassunto in “morte agli immigrati di colore, ai froci e alle tasse per i ricchi”). Per non rompere irrimediabilmente ...