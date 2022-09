Elezioni: Renzi, 'Superbonus? Niente è gratis, pagheranno nostri figli' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Io credo che il Superbonus fosse troppo ma se diventa legge poi devi farlo. Conte non chiede scusa agli italiani per aver scritto male la legge, per aver provocato 4.4 miliardi di euro di truffe con il bonus facciate. Dice che grazie a lui gli italiani rifaranno la casa gratis. In politica non c'è Niente gratis. Ciò che viene definito gratuito in realtà é un costo che dovranno pagare i nostri figli e nipoti”. Così Matteo Renzi ad un'iniziativa elettorale a Cagliari. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Io credo che ilfosse troppo ma se diventa legge poi devi farlo. Conte non chiede scusa agli italiani per aver scritto male la legge, per aver provocato 4.4 miliardi di euro di truffe con il bonus facciate. Dice che grazie a lui gli italiani rifaranno la casa. In politica non c'è. Ciò che viene definito gratuito in realtà é un costo che dovranno pagare ie nipoti”. Così Matteoad un'iniziativa elettorale a Cagliari.

