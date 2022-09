Cosa è successo a Fabio Quartararo: tamponamento a Marc Marquez, di chi è la colpa? (Di domenica 18 settembre 2022) Fabio Quartararo è caduto dopo tre curve del GP di Aragon 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Il Campione del Mondo si trovava alle spalle di Marc Marquez dopo una partenza poco brillante, lo spagnolo ha perso il posteriore in uscita di curva e ha perso la linea, il francese era subito dietro e ha centrato in pieno la Honda. Il leader del Mondiale è così stato scalzato dalla propria Yamaha ed è volato a terra. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, anche se si sono viste delle abrasioni sul petto una volta che è rientrato ai box. Il transalpino resta al comando della classifica generale, ma ora ha soltanto dieci punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. MotoGP. Enea Bastianini spietato, vince il GP d’Aragon sorpassando Bagnaia all’ultimo giro! Cade ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)è caduto dopo tre curve del GP di Aragon 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Il Campione del Mondo si trovava alle spalle didopo una partenza poco brillante, lo spagnolo ha perso il posteriore in uscita di curva e ha perso la linea, il francese era subito dietro e ha centrato in pieno la Honda. Il leader del Mondiale è così stato scalzato dalla propria Yamaha ed è volato a terra. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, anche se si sono viste delle abrasioni sul petto una volta che è rientrato ai box. Il transalpino resta al comando della classifica generale, ma ora ha soltanto dieci punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. MotoGP. Enea Bastianini spietato, vince il GP d’Aragon sorpassando Bagnaia all’ultimo giro! Cade ...

