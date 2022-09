Calendario Serie A calcio oggi: orari partite 18 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A 2022-2023 è pronta a tornare oggi con la terza e ultima parte del programma relativo alla settima giornata del girone d’andata. In questa domenica 18 settembre, saranno 6 le partite in agenda: una alle 12.30, tre alle 15, una alle 18, l’interessante Roma-Atalanta, e infine il posticipo delle 20.45, il big match del Meazza fra Milan e Napoli. Guarda la Serie A di calcio su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull’ App per smart-tv. Inoltre Udinese-Inter sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Tv. programma ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, laA 2022-2023 è pronta a tornarecon la terza e ultima parte delrelativo alla settima giornata del girone d’andata. In questa domenica 18, saranno 6 lein agenda: una alle 12.30, tre alle 15, una alle 18, l’interessante Roma-Atalanta, e infine il posticipo delle 20.45, il big match del Meazza fra Milan e Napoli. Guarda laA disua partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Lein agenda si potranno seguire in direttasuo sull’ App per smart-tv. Inoltre Udinese-Inter sarà visibile su Sky Sport e insu NOW e Sky Tv....

gippu1 : Corsi e riCorsi: nella prima giornata di serie A dopo la morte della Regina Elisabetta c'è in calendario Empoli-Rom… - zazoomblog : Serie A 2022-2023 settima giornata: calendario programma orari e tv - #Serie #2022-2023 #settima #giornata: - zazoomblog : Serie A 2022-2023 settima giornata: calendario programma orari e tv - #Serie #2022-2023 #settima #giornata: - puremadnss : Io non capisco gli autunno haters se non appena il calendario segna settembre abbiamo uscite belle di musica, film,… - menelpallone : SERIE D - Girone I: risultati, classifica e calendario -