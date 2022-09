Bonaccini: “Inevitabile che Draghi dicesse no a un secondo mandato” (Di domenica 18 settembre 2022) PARMA – “Draghi è una persona con la quale io ho lavorato molto bene prima da presidente della Conferenza delle Regioni poi da presidente dell’Emilia-Romagna e credo che fosse Inevitabile che rispondesse così anche per quello che è successo”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando, a margine dell’inaugurazione del centro di simulazione Simula Hub a Parma, la decisione del premier di non rendersi disponibile per un secondo mandato alla guida del Paese. “Ho trovato veramente incredibile ed irresponsabile che sia stato fatto cadere il governo Draghi a pochi mesi dalla fine della legislatura – ha detto Bonaccini – Avremmo avuto bisogno, e lo si vede proprio in questo momento in cui l’Europa non sta trovando a differenza di ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) PARMA – “è una persona con la quale io ho lavorato molto bene prima da presidente della Conferenza delle Regioni poi da presidente dell’Emilia-Romagna e credo che fosseche rispondesse così anche per quello che è successo”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, commentando, a margine dell’inaugurazione del centro di simulazione Simula Hub a Parma, la decisione del premier di non rendersi disponibile per unalla guida del Paese. “Ho trovato veramente incredibile ed irresponsabile che sia stato fatto cadere il governoa pochi mesi dalla fine della legislatura – ha detto– Avremmo avuto bisogno, e lo si vede proprio in questo momento in cui l’Europa non sta trovando a differenza di ...

