17 Settembre 2022 – Giappone in difficoltà, bilancia commerciale con passivo record. Fed, i tassi d'interesse resteranno sopra al 4% per il 2023 (Di domenica 18 settembre 2022) Il Giappone ha chiuso il mese di agosto con un passivo record della bilancia commerciale, pari a 2.820 miliardi di yen (19,7 miliardi di dollari). Lo certificano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze, che riflettono l'effetto combinato dell'aumento dei prezzi globali dell'energia e dell'indebolimento dello yen, che ha aumentato il costo delle importazioni denominato in dollari. La Fed manterrà i tassi di interesse sopra il 4% oltre il 2023 nel tentativo di controllare l'inflazione. E' quanto emerge da un sondaggio fra gli economisti condotto dal Financial Times, secondo il quale l'aggressiva campagna di stretta della politica monetaria da parte della Fed è lungi dall'esere finita. E' bufera sull'industria petrolifera americana dopo che ...

