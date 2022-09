Wta Portorose 2022: Paolini esce di scena ai quarti, fatale il tie-break del terzo set contro Siniakova (Di sabato 17 settembre 2022) Jasmine Paolini si arrende a Katerina Siniakova e vede arrestarsi la sua difesa del titolo nel Wta di Portorose 2022. In un match rinviato a più riprese per la pioggia che si è abbattuta sulla città slovena, la giocatrice azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 dopo 2h36?. Paolini limita i danni, ma perde 19 posizioni e scivola al 74° posto del ranking Wta. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Pessima partenza di Jasmine, che ha servito particolarmente male nel primo set, tenendo la battuta solamente nel game d’apertura. Per il resto si è assistito ad un assolo della ceca, che si è imposta con un comodo 6-2. La reazione della Paolini non è però tardata ad arrivare e nel secondo set il copione è stato differente. A far la differenza sono state le 6 ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Jasminesi arrende a Katerinae vede arrestarsi la sua difesa del titolo nel Wta di. In un match rinviato a più riprese per la pioggia che si è abbattuta sulla città slovena, la giocatrice azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 dopo 2h36?.limita i danni, ma perde 19 posizioni e scivola al 74° posto del ranking Wta. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Pessima partenza di Jasmine, che ha servito particolarmente male nel primo set, tenendo la battuta solamente nel game d’apertura. Per il resto si è assistito ad un assolo della ceca, che si è imposta con un comodo 6-2. La reazione dellanon è però tardata ad arrivare e nel secondo set il copione è stato differente. A far la differenza sono state le 6 ...

