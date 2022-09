Un ricco buffet per Erdogan al tavolo degli autocrati (Di sabato 17 settembre 2022) A Samarcanda la Turchia si propone come perno del nuovo ordine internazionale, in quanto "Asia più occidentale ed Europa più orientale". E rinnova l'amicizia imprescindibile con la Russia di Putin, a cui garantisce un vero e proprio portone aperto sul mondo Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 settembre 2022) A Samarcanda la Turchia si propone come perno del nuovo ordine internazionale, in quanto "Asia più occidentale ed Europa più orientale". E rinnova l'amicizia imprescindibile con la Russia di Putin, a cui garantisce un vero e proprio portone aperto sul mondo

