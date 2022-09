Traffico Roma del 17-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulla tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza sulla statale Pontina dove in prossimità dei lavori e nei momenti di maggiornon si escludono ulteriori disagi a Tor de’ Cenci e pratica di mare In entrambe le direzioni proseguono gli interventi di manutenzione anche sulla Cassia bis in questo caso prudenza per i rallentamenti tra i Greci via della Giustiniana su tutti e due i sensi di marcia si lavora in Enel fascia notturna nel Sotto via Lungotevere in Sassia salvo modifiche fino al 24 settembre qui ogni No è dalle 22 alle 6 del mattino attenzione alla chiusura della galleria per i veicoli provenienti da Largo Giovanni XXIII e diretti a via Gregorio VII ...