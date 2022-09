Torino Sassuolo 0-1 LIVE | Agustin Alvarez regala i 3 punti al 93?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 settembre 2022) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandesi sono affrontate nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Un gol diEl Canario, arrivato al 93?, quando tutto sembrava propendere per lo 0-0, hato i 3ai neroverdi. Annullato un gol a Lazaro per fuorigioco. Sintesi0-1 MOVIOLA Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione nelle Marche. 1? – È iniziata la partita! 2? Punizione Toro – Lukic calcia dal ...