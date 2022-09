Speranza: 'Il problema è l'astensionismo ma la partita è aperta' (Di sabato 17 settembre 2022) La Speranza (si perdoni il gioco di parole) è quella di recuperare il voto degli indecisi e dei potenziali astensionisti. 'Il problema più grande che abbiamo a sette giorni dalle elezioni è dato dall'... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) La(si perdoni il gioco di parole) è quella di recuperare il voto degli indecisi e dei potenziali astensionisti. 'Ilpiù grande che abbiamo a sette giorni dalle elezioni è dato dall'...

pier51059 : Nessun problema, le sanzioni vanno tolte immediatamente, solo così abbiamo una speranza di salvarci. - fresie_camelie : @SardiniaPost Con la speranza che la scuola e gli insegnanti prendano coscienza del problema e attuino delle azioni… - mau_ri23 : @VodafoneIT andato in centro Vodafone nella speranza di risolvere il problema di trasferimento esim è unico sistema… - JHMQ55 : @toselluc La speranza è che lui sia già fuori e che come addio ci abbia regalato un “il problema non sono io, che s… - Subus85 : @jacopo_iacoboni Il problema è che sono ancora lì sia Draghi, che Conte...che Letta, che Speranza, che Berlusca, che Salvini, che Renzi ecc. -