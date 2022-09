Spari contro il convoglio dell’elemosiniere del Papa in Ucraina. In salvo, ci scherza su: “L’erba cattiva…” (Di sabato 17 settembre 2022) La nuova missione in Ucraina – la quarta per l’esattezza – mette a dura prova l’elemosiniere del Papa, inviato sui territori di guerra per portare conforto e aiuti umanitari alla popolazione sotto attacco dei russi. Oggi, infatti, il cardinale Krajewski è rimasto coinvolto in una sparatoria mentre cercava di far arrivare a destinazione viveri, rosari e la benedizione di Francesco da Odessa a Zaporizhia e Kharkiv, «perché nessuno si senta solo in questa “guerra assurda”», spiega il sito Vatican News… Ucraina, l’elemosiniere del Papa coinvolto in una sparatoria L’inferno si scatena quando il cardinale Krajewski e il suo seguito era a Zaporizhia. E mentre l’Alto prelato caricava sul pulmino viveri insieme a due vescovi: uno cattolico e uno protestante, accompagnati da un soldato. Alla seconda delle tappe previste, ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) La nuova missione in– la quarta per l’esattezza – mette a dura prova l’elemosiniere del, inviato sui territori di guerra per portare conforto e aiuti umanitari alla popolazione sotto attacco dei russi. Oggi, infatti, il cardinale Krajewski è rimasto coinvolto in una sparatoria mentre cercava di far arrivare a destinazione viveri, rosari e la benedizione di Francesco da Odessa a Zaporizhia e Kharkiv, «perché nessuno si senta solo in questa “guerra assurda”», spiega il sito Vatican News…, l’elemosiniere delcoinvolto in una sparatoria L’inferno si scatena quando il cardinale Krajewski e il suo seguito era a Zaporizhia. E mentre l’Alto prelato caricava sul pulmino viveri insieme a due vescovi: uno cattolico e uno protestante, accompagnati da un soldato. Alla seconda delle tappe previste, ha ...

