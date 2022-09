Shopping sfrenato all’outlet… senza pagare | colte in flagrante due giovanissime ladre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 settembre 2022) Avevano deciso di farein vista del cambio stagione. Capi autunnali per sostituire gli outfit estivi, ma anche qualche accessorio per completare il look. Il tuttoil conto. Le due, una 20enne della provincia di Roma e la sua complice di appena 15 anni, hanno scelto l’Outlet Village di Valmontone per fare i loro “acquisti” gratis. Ma non hanno fatto i conti con i carabinieri della locale stazione, che, grazie a una tempestiva segnalazione della vigilanza del centro commerciale, sono intervenuti. I fatti I militari hanno fermato la 20enne e 15enne, indiziate di aver rubato, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, diversi capi di abbigliamento in alcuni negozi. All’interno di una borsa che avevano al seguito sono stati trovati diversi capi di abbigliamento. Non solo. Nel corso della perquisizione ...