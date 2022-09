Roma, trasforma la sua auto in un taxi e inganna i turisti: 45enne nei guai (Di sabato 17 settembre 2022) Roma. Aveva preparato tutto nei minimi dettagli, allestendo la carrozzeria della propria auto di modo che sembrasse un taxi in piena regola, ma non aveva fatto i conti con i controlli della Polizia Locale. L’auto trasformata in un taxi a Roma Nelle ultime ore, infatti, una pattuglia della Polizia Locale ha fermato un uomo che, a bordo di un’auto bianca, riprodotta in modo da apparire come un taxi regolare, con tanto di contrassegno luminoso con scritta “taxi” sul tetto del veicolo, era intento a svolgere l’attività in forma abusiva. Leggi anche: Il tassista abusivo in servizio a Termini: niente licenza, senza patente né assicurazione e revisione all’auto La cura dei dettagli: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022). Aveva preparato tutto nei minimi dettagli, allestendo la carrozzeria della propriadi modo che sembrasse unin piena regola, ma non aveva fatto i conti con i controlli della Polizia Locale. L’ta in unNelle ultime ore, infatti, una pattuglia della Polizia Locale ha fermato un uomo che, a bordo di un’bianca, riprodotta in modo da apparire come unregolare, con tanto di contrassegno luminoso con scritta “” sul tetto del veicolo, era intento a svolgere l’attività in forma abusiva. Leggi anche: Il tassista abusivo in servizio a Termini: niente licenza, senza patente né assicurazione e revisione all’La cura dei dettagli: ...

CorriereCitta : Roma, trasforma la sua auto in un taxi e inganna i turisti: 45enne nei guai - OggettoAdattato : @statussquatter @verd44766903 @meriadocco @TideAman @maiunajoy @Papaverargemo @fuori__luogo @DavideBali @el_marrano… - SosioGagliardi : #MonumentHistorique #Colosseo #Roma Roma di giorno è storia, di notte si trasforma in magia. (Foto dal web)… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: LA STORIA | In una sera di fine estate una via di Roma si trasforma nelle pagine del Canto di Natale di Charles Dickens.… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'LA STORIA | In una sera di fine estate una via di Roma si trasforma nelle pagine del Canto di Natale… -