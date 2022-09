Ritardi e soppressioni, a luglio 30 direttrici Trenord su 42 non hanno rispettato lo standard di affidabilità (Di sabato 17 settembre 2022) “I dati relativi all’indice di affidabilità del mese di luglio 2022, per le direttrici del servizio ferroviario regionale, certificano quella che di fatto è stata la Caporetto del servizio di trasporto pubblico regionale. La gestione del centrodestra del trasporto pubblico lombardo è indecorosa”. È l’attacco del Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Simone Verni, in merito ai report di Trenord relativo all’indice di affidabilità del mese di luglio 2022 per le direttrici del servizio ferroviario regionale. “La fotografia di un mese di passione per i pendolari lombardi costretti quotidianamente a subire le carenze dell’offerta regionale. Lo standard minino non è stato rispettato in 30 direttrici su 42. Del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022) “I dati relativi all’indice didel mese di2022, per ledel servizio ferroviario regionale, certificano quella che di fatto è stata la Caporetto del servizio di trasporto pubblico regionale. La gestione del centrodestra del trasporto pubblico lombardo è indecorosa”. È l’attacco del Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Simone Verni, in merito ai report direlativo all’indice didel mese di2022 per ledel servizio ferroviario regionale. “La fotografia di un mese di passione per i pendolari lombardi costretti quotidianamente a subire le carenze dell’offerta regionale. Lominino non è statoin 30su 42. Del ...

