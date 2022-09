Rassegna stampa 17 settembre 2022 | tsunami sulle colline marchigiane

Leggi su anteprima24

Benevento – Dieci morti, 3 dispersi. Tra loro Mattia, 8 anni: la furia dell'acqua l'ha strappato dalle braccia della mamma, si cerca da ieri mattina. E una ragazza di 17 anni. Centinaia gli sfollati. È il bilancio della tempesta che si è abbattuta ieri notteMarche. 'In poche ore è piovuto quello che di solito in queste zone piove in un anno', ha detto il capo della Protezione civile Curcio. 'Un disastro', dice il premier Draghi al suo arrivo ad Ostra. Il governo ha stanziato 5 milioni per l'emergenza. Le ricerche dei dispersi sono proseguite senza esito tutta la notte. L'angoscia di Mattarella per le vittime e i danni. I sindaci dei Comuni colpiti denunciano la mancata allerta: 'Nessuno ci ha avvertiti'.