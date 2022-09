Piacenza | è un prof di religione l’insegnante arrestato per abusi su due alunni | ai ragazzi anche messaggi e video hard

(Di sabato 17 settembre 2022) Nuovi dettagli emergono sulessore dicon l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due suoiminorenni in un istituto superiore di. Si tratta di un uomo di 31 anni che lavorava in un istituto superiore di, ma originario di Caccamo nel Palermitano. Prima di laurearsi in teologia aveva provato ad intraprendere la carriera ecclesiastica, ma dopo qualche anno era stato escluso dal seminario e aveva così deciso di intraprendere la strada dell’insegnamento. Adesso starebbe agli arresti domiciliari presso il suo paese d’origine. L’accusa sostiene che avrebbe mandatosugli smartphone di alcuni suoi allievi, ma almeno in un paio di casi si sarebbe spinto ...

