Loredana Bertè non sta bene, l'annuncio poco fa: le sue condizioni (Di sabato 17 settembre 2022) Brutta notizia per i fan di Loredana Bertè. La popolare artista si è vista costretta ad annullare una tappa del suo attesissimo tour estivo per via di un importante problema di salute. A spiegare cosa è successo è stata la stessa cantante, che è intervenuta suoi canali social ha descritto le ragioni del doloroso forfait. L'interprete non ha taciuto il suo enorme dispiacere, ma ha chiarito che non ha potuto fare altrimenti. Loredana Bertè, importante annuncio sui social: c'è anche una ricompensa Loredana Bertè non sta bene: lo staff della cantante ha fatto sapere che Loredana Bertè non potrà essere presente sul palco di Lanciano, ultima tappa del suo Manifesto Summer Tour

Loredanda Bertè, la tragica notizia in diretta Tv Tutti conosciamo la cantante Loredana Bertè, la notissima cantante italiana famosissima per i suoi successo avuto nel corso della sua strepitosa carriera. Ultimamente ha prodotto, come sempre, canzoni ch e hanno avuto il favore ... Loredana Bertè sta male: 'Febbre e vomito'/ Concerto annullato: 'Devo stare a riposo' Loredana Bertè sta male ed è stata costretta ad annullare un concerto. Ad annunciare tutto, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, è stata la stessa Loredana ... Loredana Bertè e Franco126 duettano in "Mare malinconia"