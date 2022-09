“Lo porto con me nella tomba”, l’ultimo desiderio della regina: lo voleva a tutti i costi (Di sabato 17 settembre 2022) La regina Elisabetta II lo porta con sé nella tomba. Era il suo ultimo desiderio, lo voleva solo per lei. Manca poco al giorno del funerale della regina Elisabetta II venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni e dopo 70 anni di regno. Lunedì 19 settembre con il suo funerale si concluderà il piano London Bridge durato undici giorni. Il piano ideato dalla regina stessa prevedeva varie varianti in base al luogo di morte ed è stato variato ogni sei mesi dalla sovrana negli ultimi 60 anni. La regina che è morta in Scozia, nel castello di Balmoral, residenza a lei molto cara dove il suo amato Filippo le chiese la mano, ha fatto ritorno in Inghilterra dove i sudditi inglesi sono in fila per un ultimo saluto. Alla ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 settembre 2022) LaElisabetta II lo porta con sé. Era il suo ultimo, losolo per lei. Manca poco al giorno del funeraleElisabetta II venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni e dopo 70 anni di regno. Lunedì 19 settembre con il suo funerale si concluderà il piano London Bridge durato undici giorni. Il piano ideato dallastessa prevedeva varie varianti in base al luogo di morte ed è stato variato ogni sei mesi dalla sovrana negli ultimi 60 anni. Lache è morta in Scozia, nel castello di Balmoral, residenza a lei molto cara dove il suo amato Filippo le chiese la mano, ha fatto ritorno in Inghilterra dove i sudditi inglesi sono in fila per un ultimo saluto. Alla ...

