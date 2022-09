Liga 2022/2023, tris dell’Athletic Bilbao al Vallecano: a segno entrambi i fratelli Williams (Di sabato 17 settembre 2022) L’Athletic Bilbao supera per 3-2 il Vallecano nel match valido per la sesta giornata della Liga 2022/2023 e si porta temporaneamente al terzo posto della classifica. A sbloccare la gara sono gli ospiti, che al 5? si portano in vantaggio con Trejo. La risposta dei baschi non tarda però ad arrivare ed arrivano ben tre reti tutte nel primo tempo. Segnano entrambi i fratelli Williams, Inaki e Nico, oltre a Sancet. A 10? dalla fine Falcao spaventa l’Athletic e prova a riaprire la sfida; a conquistare i tre punti è però la squadra di casa, che centra la quarta vittoria in sei turni e resta in zona Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) L’Athleticsupera per 3-2 ilnel match valido per la sesta giornata dellae si porta temporaneamente al terzo posto della classifica. A sbloccare la gara sono gli ospiti, che al 5? si portano in vantaggio con Trejo. La risposta dei baschi non tarda però ad arrivare ed arrivano ben tre reti tutte nel primo tempo. Segnano, Inaki e Nico, oltre a Sancet. A 10? dalla fine Falcao spaventa l’Athletic e prova a riaprire la sfida; a conquistare i tre punti è però la squadra di casa, che centra la quarta vittoria in sei turni e resta in zona Europa. SportFace.

SportRepubblica : Lewandowski fa un'altra doppietta, il Barcellona riassapora la vetta della Liga - ossobuco20111 : Liga: Barcellona, un tris che vale il primato in classifica - zazoomblog : Liga: Barcellona un tris che vale il primato in classifica - #Liga: #Barcellona #primato #classifica - infobetting : Boavista FC-Sporting Lisbona (sabato 17 settembre 2022 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Leoni… - infobetting : Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (sabato 17 settembre 2022 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida… -