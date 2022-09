(Di sabato 17 settembre 2022)– La continua attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e dei locali pubblici della Provincia ha consentito al Questore di, dopo l’attenta valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine, di dare tempestiva applicazione alle nuove forme diintrodotte dall’ultimo “Decreto Sicurezza” riguardanti il mondo della movida e dei locali pubblici, emanando unnei confronti di un 51enne di Itri (LT), già con precedenti di Polizia, il qualeunaall’interno di un bar di quel centro, ha sferrato due coltellate ad un, attingendolo ad una scapola e all’addome. La vittima, trasportata all’Ospedale di Formia è stata ricoverata in ...

ilfaroonline : Latina, accoltella un uomo durante una lite in un bar: scatta il Daspo urbano -

La vittima, di origini croate ma residente ad Aprilia (), è stata subito trasportata in ambulanza all'ospedale di Anzio, in codice rosso, quando però ormai non c'era più nulla da fare. Il ...La vittima era residente ad Aprilia () e faceva il pugile dall'età di 14 anni, conquistando anche diversi trofei a livello regionale e nazionale.La continua attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e dei locali pubblici della Provincia ha consentito al ...Una lite tra vicini di casa è finita a coltellate. Ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto un uomo ad aggredire un ragazzo. Succede a Sonnino ...