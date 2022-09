Giuseppe Conte al TPI Fest: “Renzi esca dal palazzo, sta facendo la guerra ai poveri. Dialogo con il Pd? Massima diffidenza anche con cambio ai vertici” (Di sabato 17 settembre 2022) “Renzi sta facendo la guerra ai poveri. Dialogo con il Pd? Massima diffidenza anche con cambio ai vertici”: lo ha dichiarato il leader del M5S ed ex premier Giuseppe Conte durante la terza e ultima serata del TPI Fest di Bologna la Festa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. In video-collegamento da Palermo, in Sicilia, Conte ha subito commentato il duro botta e risposta avuto con Matteo Renzi, che aveva definito il Reddito di cittadinanza un “sistema clientelare” con ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) “stalaaicon il Pd?conai”: lo ha dichiarato il leader del M5S ed ex premierdurante la terza e ultima serata del TPIdi Bologna laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. In video-collegamento da Palermo, in Sicilia,ha subito commentato il duro botta e risposta avuto con Matteo, che aveva definito il Reddito di cittadinanza un “sistema clientelare” con ...

