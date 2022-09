Giulia Salemi, sta uscendo di tutto | Verità scottanti: non si salva nessuno (Di sabato 17 settembre 2022) La showgirl Giulia Salemi sta per iniziare un nuovo percorso, ma l’eco torbido del passato torna a farsi sentire. Giulia Salemi (fonte youtube)Recentemente arruolata da Alfonso Signorini nel ruolo di social-blaster per il prossimo “GF Vip”, Giulia Salemi sta vivendo un momento di intensa gratificazione professionale. Nonostante i pettegolezzi, che vedrebbero la nascita di un nuovo triangolo televisivo tre lei, Soleil Sorge, e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, la giovane showgirl di origine persiana smentisce le illazioni e conferma la solidità della coppia. Pretelli e Sorge, infatti, avranno il ruolo di host nello spin-off “GF Vip Party“, e collaboreranno perciò fianco a fianco durante la durata dell’intero reality. Tra Giulia e Pierpaolo l’amore è ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 settembre 2022) La showgirlsta per iniziare un nuovo percorso, ma l’eco torbido del passato torna a farsi sentire.(fonte youtube)Recentemente arruolata da Alfonso Signorini nel ruolo di social-blaster per il prossimo “GF Vip”,sta vivendo un momento di intensa gratificazione professionale. Nonostante i pettegolezzi, che vedrebbero la nascita di un nuovo triangolo televisivo tre lei, Soleil Sorge, e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, la giovane showgirl di origine persiana smentisce le illazioni e conferma la solidità della coppia. Pretelli e Sorge, infatti, avranno il ruolo di host nello spin-off “GF Vip Party“, e collaboreranno perciò fianco a fianco durante la durata dell’intero reality. Trae Pierpaolo l’amore è ...

