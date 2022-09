Gela, gli operai manifestano in favore del superbonus e Conte li fa salire sul palco – Video (Di sabato 17 settembre 2022) Piccolo fuori programma durante il comizio a Gela, in provincia di Caltanissetta, di Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio ha fatto salire sul palco alcuni operai che stavano manifestando per chiedere di salvare il superbonus 110. “Questo governo sta facendo la guerra al superbonus perché abbiamo messo soldi a vostra disposizione. E non sapete come girano le scatole al sistema. Draghi è andato addirittura a Strasburgo per parlare male del superbonus”, ha spiegato Conte. E un operaio gli ha detto: “La voglio ringraziare a nome di tanti gelesi, perché grazie a lei e al M5s da due anni riusciamo a lavorare e avere un reddito dignitoso e mangiarci la pizza la sera. Grazie a nome di tutti”. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Piccolo fuori programma durante il comizio a, in provincia di Caltanissetta, di Giuseppe. L’ex presidente del Consiglio ha fattosulalcuniche stavano manifestando per chiedere di salvare il110. “Questo governo sta facendo la guerra alperché abbiamo messo soldi a vostra disposizione. E non sapete come girano le scatole al sistema. Draghi è andato addirittura a Strasburgo per parlare male del”, ha spiegato. E uno gli ha detto: “La voglio ringraziare a nome di tanti gelesi, perché grazie a lei e al M5s da due anni riusciamo a lavorare e avere un reddito dignitoso e mangiarci la pizza la sera. Grazie a nome di tutti”. E ...

