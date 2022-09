Filosofia da strada (Di sabato 17 settembre 2022) Jules Evans, giornalista ed esperto di filosofie antiche, nel raccontare di sé, dice che la causa della sua depressione e ansia sociale non andava ricercata in istinti repressi della libido, psicanalisi di Freud, o in problemi di tipo neurologico, ma nelle convinzioni “tossiche”, che erano la causa reale della sua sofferenza. Cosa sono queste convinzioni “tossiche”?Le opinioni errate rispetto alla vita e alle relazioni, le abitudini, il cercare fuori da se stessi la causa dei propri problemi, il vivere di pregiudizi e il continuo timore delle giudizio altrui… e così via. Socrate affermava che Ognuno di noi ha la responsabilità di prendersi cura della propria anima e possiamo quindi definire la Filosofia come la via che ci conduce all’arte della psicoterapia, termine che deriva dal greco e che significa “cura della Psiche, cura dell’anima”. Marco Tullio Cicerone, ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 17 settembre 2022) Jules Evans, giornalista ed esperto di filosofie antiche, nel raccontare di sé, dice che la causa della sua depressione e ansia sociale non andava ricercata in istinti repressi della libido, psicanalisi di Freud, o in problemi di tipo neurologico, ma nelle convinzioni “tossiche”, che erano la causa reale della sua sofferenza. Cosa sono queste convinzioni “tossiche”?Le opinioni errate rispetto alla vita e alle relazioni, le abitudini, il cercare fuori da se stessi la causa dei propri problemi, il vivere di pregiudizi e il continuo timore delle giudizio altrui… e così via. Socrate affermava che Ognuno di noi ha la responsabilità di prendersi cura della propria anima e possiamo quindi definire lacome la via che ci conduce all’arte della psicoterapia, termine che deriva dal greco e che significa “cura della Psiche, cura dell’anima”. Marco Tullio Cicerone, ...

