Cooler Master HAF 700 | un case Hi-Perf altamente personalizzabile per avere un pc unico

Cooler Master ha presentato il suo nuovo case per pc denominato HAF 700. Si tratta di un nuovo chassis della linea High Air Flow, che come spiegato dall'azienda, "si pone l'obiettivo di contribuire al successo di una delle serie di Cooler Master che hanno maggiormente lasciato il segno nella storia del PC DIY, contraddistinta per le sue doti di espandibilità, per la razionalità e ampiezza degli spazi interni e per le innegabili doti di raffreddamento". L'azienda di Taipei sfoggia quindi il suo ultimo prodotto dopo un 2021 davvero ricco di novità, come ricorda Hdblog.it, debuttando con un nuovo modello di case simile all'HAF 700 EVO, il top di gamma che era stato lanciato sul mercato a ...

