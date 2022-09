Breve storia di un algoritmo senza coscienza. Lettera (Di sabato 17 settembre 2022) Inviata da Stefania D'Andrea - Settembre, il vero Capodanno del mondo scuola. Tutto riparte, mezzi di trasporto si ricolmano di studenti assonnati, famiglie corrono felici verso la mole di impegni quotidiani, LIM vengono rianimate dal letargo estivo. Tutto placidamente nella norma. Oppure non proprio, è pur sempre Capodanno, e non possono mancare i botti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) Inviata da Stefania D'Andrea - Settembre, il vero Capodanno del mondo scuola. Tutto riparte, mezzi di trasporto si ricolmano di studenti assonnati, famiglie corrono felici verso la mole di impegni quotidiani, LIM vengono rianimate dal letargo estivo. Tutto placidamente nella norma. Oppure non proprio, è pur sempre Capodanno, e non possono mancare i botti. L'articolo .

AlbertoBagnai : Breve storia di una maggioranza, su #goofynomics: - orizzontescuola : Breve storia di un algoritmo senza coscienza. Lettera - InsaneAsilum : Breve storia Trieste: c'era una grondaia rotta, era più un fastidio per l'acqua che usciva di fuori, chiamato latto… - IlCommentatore_ : RT @SimoRacca84: Breve storia triste. Cliente abituale per la prima volta viene a cena NON da solo. 'Finalmente hai portato tua moglie'… - libraryoferana : RT @libraryoferana: Quando arriva la guerra, chi ne sarà colpito? Una breve storia fantasy sulla determinazione di una donna in tempo di gu… -