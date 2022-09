Bellucci e Bonadio in tabellone a Sibiu

(Di sabato 17 settembre 2022) Riccardoe Mattiasono ai blocchi di partenza delprincipale al "Open" , ATP Challenger al via sui campi in terra battuta della città romena (45.730 euro di montepremi)...

Riccardoe Mattiasono ai blocchi di partenza del tabellone principale al "Sibiu Open" , ATP Challenger al via sui campi in terra battuta della città romena (45.730 euro di montepremi). Il ...(ITA) (7) 6 - 4 7 - 6 RISULTATI TURNO FINALE QUALIFICAZIONI: G. DAMBROSI (ITA) - O. GUTIERREZ (BRA) (9) 6 - 4 6 - 3 M.(ITA) (1) - M. ZUKAS (ARG) 6 - 4 6 - 2 J. DOMINGUES (POR) (2) - ...