ansa_economia : La stretta Bce spinge l'euro ai massimi da un mese sul dollaro. Moneta unica tocca quota 1,019. Nagel, avanti con r… - ForexOnlineMeIt : Nagel detta la linea hawkish della Bce, #euro schizza verso 1,02. Ecco cosa attendersi nei ... - fisco24_info : La stretta Bce spinge l'euro ai massimi da un mese sul dollaro: Moneta unica tocca quota 1,019. Nagel, avanti con r… - ChartMind : L'indice del dollaro è sceso verso 108,5 poiché una prospettiva sempre più aggressiva sulla politica della Banca c… - VedeleAngela : RT @angelo_falanga: Nagel (BCE) inflazione vicina al plateau ?????? ??Il picco dell'#inflazione può essere raggiunto a dicembre e superare il… -

Tiscali Notizie

Come tutti i governatori di banche centrali nazionali dell'Unione valutaria,siede nel Consiglio direttivo della. Secondo quanto riporta Der Spiegel, ha parlato nel corso dell'open day ...L'euro si è rafforzato nei confronti del biglietto verde, con le prospettive di unaancora "falco" nei rialzi dei tassi supportate dalle parole dei presidente della Bundesbank, Joachim, che ... Bce, Nagel: 'Ancora lontani da dove vogliamo far salire i tassi' Roma, 17 set. (askanews) - La Bce è ancora lontana dal livello di tassi di interesse che intende raggiungere per far invertire la rotta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...