Bambini soli in casa: quando possiamo lasciarli? (Di sabato 17 settembre 2022) quando si possono lasciare a casa da soli i propri figli? Scopriamo insieme qual è l'età più adatta per poterlo fare. Una delle domande più ricorrenti che si fanno è "quando si può iniziare a lasciare da solo il proprio figlio in casa?". Per la Legge italiana, lasciare un minore di 14 anni da solo in casa è un reato penale. Questo è quanto cita la costituzione "Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". Figli: quando si possono lasciare a casa da soli? (Fonti Web)

