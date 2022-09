Alluvione Marche, il bilancio è di 10 morti e tre dispersi (Di sabato 17 settembre 2022) Dieci morti e tre dispersi è, per il momento, il tragico bilancio dell’Alluvione che nelle scorse ore ha colpito le Marche. Lo ha reso noto ieri in serata la Prefettura di Ancona aggiornando il precedente dato e sottolineando che ci sono ancora tre persone disperse. Intanto proseguono senza sosta nel Senigalliese (Ancona), e sono continuate tutta la notte, le ricerche delle tre persone che ancora risultano disperse (Mattia, 8 anni, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di Arcevia). Dopo l’Alluvione che ha colpito le Marche proseguono senza sosta nel Senigalliese le ricerche dei dispersi, tra i quali c’è anche un bambino #Ancona, 400 #vigilidelfuoco al lavoro, prosegue la ricerca dei tre dispersi dopo il #nubifragio, due a Barbara e uno a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Diecie treè, per il momento, il tragicodell’che nelle scorse ore ha colpito le. Lo ha reso noto ieri in serata la Prefettura di Ancona aggiornando il precedente dato e sottolineando che ci sono ancora tre persone disperse. Intanto proseguono senza sosta nel Senigalliese (Ancona), e sono continuate tutta la notte, le ricerche delle tre persone che ancora risultano disperse (Mattia, 8 anni, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di Arcevia). Dopo l’che ha colpito leproseguono senza sosta nel Senigalliese le ricerche dei, tra i quali c’è anche un bambino #Ancona, 400 #vigilidelfuoco al lavoro, prosegue la ricerca dei tredopo il #nubifragio, due a Barbara e uno a ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - Gabriel92173003 : RT @fratotolo2: L’#alluvione nelle #Marche è colpa del cambiamento climatico e non della negligenza di non pulire i letti dei fiumi e di at… - Anna02195457 : RT @Gigadesires: Danno l'allerta gialla non riuscendo a prevedere piogge torrenziali a distanza di poche ore, ma ti dicono che fra 10 anni… -