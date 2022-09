WTA Portorose 2022, Friedsam batte Parry ed attende Paolini o Siniakova. Bogdan sorprende Haddad Maia, per lei Rybakina (Di venerdì 16 settembre 2022) In attesa della campionessa in carica Jasmine Paolini, che scenderà in campo nella sessione serale con la ceca Katerina Siniakova, il torneo WTA di Portorose conosce tre delle sue quattro semifinaliste. In caso di eventuale vittoria, l’azzurra si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam. La tennista numero 213 al mondo, ma con un passato al numero 45, si è imposta in rimonta contro la francese Diane Parry, uscita alla ribalta lo scorso maggio battendo al primo turno del Roland Garros la detentrice del titolo Barbora Krejcikova; perso il primo set 6-1 e sotto di un break sia nel secondo che nel terzo, la tedesca ha mantenuto il sangue freddo portandosi a casa la seconda semifinale del suo 2022 dopo quella a Karlsruhe in cui si ritirò con Bernarda Pera. LIVE ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) In attesa della campionessa in carica Jasmine, che scenderà in campo nella sessione serale con la ceca Katerina, il torneo WTA diconosce tre delle sue quattro semifinaliste. In caso di eventuale vittoria, l’azzurra si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena. La tennista numero 213 al mondo, ma con un passato al numero 45, si è imposta in rimonta contro la francese Diane, uscita alla ribalta lo scorso maggiondo al primo turno del Roland Garros la detentrice del titolo Barbora Krejcikova; perso il primo set 6-1 e sotto di un break sia nel secondo che nel terzo, la tedesca ha mantenuto il sangue freddo portandosi a casa la seconda semifinale del suodopo quella a Karlsruhe in cui si ritirò con Bernarda Pera. LIVE ...

