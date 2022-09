Ucraina: Podolyak, 'a Izyum scoperte almeno 450 fosse' (Di venerdì 16 settembre 2022) Kiev, 16 set. (Adnkronos) - Il consigliere del capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Mykhailo Podolyak, ha affermato che almeno 450 fosse comuni sono state scoperte nei pressi di Izyum. "Nei territori occupati regnano da mesi il terrore dilagante, violenze, torture e omicidi di massa. E qualcuno parla di fine della guerra invece di inviare carri armati", ha scritto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Kiev, 16 set. (Adnkronos) - Il consigliere del capo dell'Ufficio del presidente dell', Mykhailo, ha affermato che450comuni sono statenei pressi di. "Nei territori occupati regnano da mesi il terrore dilagante, violenze, torture e omicidi di massa. E qualcuno parla di fine della guerra invece di inviare carri armati", ha scritto.

putino : In precedenza, il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Oleksiy Danilov, così come i con… - GRETA1SGARBO : RT @liliaragnar: 'Il comando dell'Ucraina prevede di condurre un'operazione militare in #Crimea dopo la liberazione di #Kherson,disse M. #… - tiber_h : RT @liliaragnar: 'Il comando dell'Ucraina prevede di condurre un'operazione militare in #Crimea dopo la liberazione di #Kherson,disse M. #… -