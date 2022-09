Stefano D’Orazio, esce “La ragazza con gli occhi di sole” in duetto con Dodi Battaglia (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – Il 12 settembre sarebbe stato il compleanno dell’indimenticato Stefano D’Orazio e per l’occasione Azzurra Music pubblica la sua ultima esibizione in pubblico al “Dodi Day”, tenutosi nel 2018. “La ragazza con gli occhi di sole” è il duetto con Dodi Battaglia in radio e in digitale dallo stesso giorno. «Nel 2018 ho organizzato il “Dodi Day”, la grande festa dedicata ai miei cinquant’anni di carriera – racconta Dodi Battaglia – e in quella serata memorabile Stefano, con la carica di energia spiritosa e positiva che lo contraddistingueva, ha reso indimenticabili la bella musica ed il tempo condivisi insieme alla grande folla riunita con noi». «Mi è sembrato ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – Il 12 settembre sarebbe stato il compleanno dell’indimenticatoe per l’occasione Azzurra Music pubblica la sua ultima esibizione in pubblico al “Day”, tenutosi nel 2018. “Lacon glidi” è ilconin radio e in digitale dallo stesso giorno. «Nel 2018 ho organizzato il “Day”, la grande festa dedicata ai miei cinquant’anni di carriera – racconta– e in quella serata memorabile, con la carica di energia spiritosa e positiva che lo contraddistingueva, ha reso indimenticabili la bella musica ed il tempo condivisi insieme alla grande folla riunita con noi». «Mi è sembrato ...

