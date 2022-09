Sosa | “Spalletti ha il suo carattere | una volta mi cacciò dall’allenamento”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’ex attaccante del Napoli, Roberto, si è soffermato sul profilo di Lucianonel corso della trasmissione Giochiamo d’Anticipo, programma in onda su Televomero: “Lucianoè il migliore allenatore che abbia mai avuto nella mia carriera. Lui ha i suoi modi, riesce a mantenere la calma. A volte utilizza metodi belli, altri un po’ meno. Ricordiamo che in passato ha allontanato dal campo uno come Victor Osimhen. Il toscano non ha peli sulla lingua.anche me, pure nelle partite ufficiali”. Robertoentra nel dettaglio e svela anche un aneddoto dell’esperienza ad Udine che i due hanno condiviso tra il 2001 ed il 2002. In due fasi diverse El Pampa è stato allenato dall’attuale trainer del Napoli, prima del suo prestito al Boca Juniors. Ora a ...