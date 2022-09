Soffro di ansia da cambiamento climatico: non c’è cura, per ora bastano le piccole azioni (Di venerdì 16 settembre 2022) di Gabriele Carcano* Ho ripreso a scrivere per terapia, con lo scopo di colmare la mia ansia. L’ho osservata, attentamente, con calma, ogni volta che sento il cuore in gola. Spesso accade all’inizio di una tempesta, mentre i miei due piccoli cani si riparano mugolando ai piedi del letto. E ho compreso: sono affetto da “CCA”, patologia diagnosticata nel XXI secolo, un acronimo che sta per “ansia da cambiamento climatico” ovvero “Depressione Climatica”. Chiamiamola “Ecoansia”. Diffusa come una pandemia (ne soffre in tutto il mondo il 45% dei giovani dai 16 ai 25 anni) si mostra con un deterioramento emotivo, cognitivo e compromissione funzionale (Clayton & Karazsia, 2020). Viene associata al “disturbo d’ansia generalizzato (Gad)” e al “disturbo depressivo maggiore (Mdd)”. In verità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) di Gabriele Carcano* Ho ripreso a scrivere per terapia, con lo scopo di colmare la mia. L’ho osservata, attentamente, con calma, ogni volta che sento il cuore in gola. Spesso accade all’inizio di una tempesta, mentre i miei due piccoli cani si riparano mugolando ai piedi del letto. E ho compreso: sono affetto da “CCA”, patologia diagnosticata nel XXI secolo, un acronimo che sta per “da” ovvero “Depressione Climatica”. Chiamiamola “Eco”. Diffusa come una pandemia (ne soffre in tutto il mondo il 45% dei giovani dai 16 ai 25 anni) si mostra con un deterioramento emotivo, cognitivo e compromissione funzionale (Clayton & Karazsia, 2020). Viene associata al “disturbo d’generalizzato (Gad)” e al “disturbo depressivo maggiore (Mdd)”. In verità ...

