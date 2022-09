Sciopero Tpl: a Bari adesione all'80%, disagi per studenti (Di venerdì 16 settembre 2022) A Bari l'80% del personale di guida del Tpl delle principali aziende, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sindacali, ha aderito allo Sciopero dei trasporti. I disagi si sono avvertiti soprattutto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Al'80% del personale di guida del Tpl delle principali aziende, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sindacali, ha aderito allodei trasporti. Isi sono avvertiti soprattutto ...

AnsaSicilia : Sciopero tpl: sindacati, a Palermo adesione dell'80 per cento. Passeggeri rimasti per ore alle fermate dei bus |… - OrSA_TPL : ALTISSIMA ADESIONE ALLO SCIOPERO ODIERNO A ROMA E NEL LAZIO Metro A, C, Termini Centocelle, Roma Lido e Roma Viter… - romamobilita : Terminato lo #sciopero del Tpl, alle ore 16.30 riattivate metro A e C - in corso di normalizzazione il resto della rete. - RomaReport : Un altro sciopero del TPL: contro le aggressioni ai lavoratori, aumentate negli ultimi anni. Ma, ironia della sorte… - romaatac1 : @cronacadiroma @InfoAtac L'ATAC non gestisce il TPL in regime di monopolio (tralasciando che non c'entra niente con… -