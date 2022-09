Sciopero mezzi pubblici 16 settembre: disagi in tutta Italia. Gli stop città per città (Di venerdì 16 settembre 2022) Giornata di disagi per gli utenti del trasporto pubblico locale: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno deciso di scioperare nella giornata di oggi, 16 settembre, “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) Giornata diper gli utenti del trasporto pubblico locale: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno deciso di scioperare nella giornata di oggi, 16, “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”. L'articolo .

LupoSolo4 : @loca_stronza Qualcuno è rimasto a piedi a causa dello sciopero dei mezzi pubblici! - 5allaseconda : Venerdì che prosegue benissimo visto che siamo fermi nel traffico, arriverò sicuramente in ritardo e dovrò chiedere… - gianluigidellac : Oggi, ennesimo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì , come da tradizione per il fine settimana ! - icittadini : Sciopero nazionale dei mezzi pubblici: mezzi fermi per otto ore - orizzontescuola : Sciopero mezzi pubblici 16 settembre: disagi in tutta Italia. Gli stop città per città -