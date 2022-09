Salernitana, Piatek: «Devo fare gol per vincere, sono totalmente concentrato» (Di venerdì 16 settembre 2022) Piatek, attaccante della Salernitana, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Lecce: le dichiarazioni Piatek ha parlato a Sky Sport prima di Salernitana-Lecce. LE PAROLE – «Giochiamo in casa e dobbiamo vincere e basta. Spero di riuscire a fare gol per i tifosi e per i tre punti. Devo fare gol, è il mio lavoro e sono totalmente concentrato su questo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022), attaccante della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Lecce: le dichiarazioniha parlato a Sky Sport prima di-Lecce. LE PAROLE – «Giochiamo in casa e dobbiamoe basta. Spero di riuscire agol per i tifosi e per i tre punti.gol, è il mio lavoro esu questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

