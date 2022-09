Salernitana-Lecce 1-2, Nicola: “Non ci montiamo la testa, la sosta ci farà bene” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Non ci montiamo la testa, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Anche stasera abbiamo cercato di partire forte. Conoscevamo le loro ripartenze e vanno riconosciuti i meriti degli avversari. Loro si sono difesi con ordine, mentre noi abbiamo pagato qualcosa in fisicità. Nella ripresa siamo saliti, anche se ho dovuto fare dei cambi un po’ forzati. La sosta ci farà bene perché c’è chi ha giocato tutte le partite”. Lo ha detto Davide Nicola, allenatore della Salernitana, dopo la sconfitta contro il Lecce. Il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: “Sono comunque contento dei ragazzi – prosegue a Sky Sport – anche se c’è il rammarico di aver perso una partita dopo averla recuperata. Bisogna dare il giusto peso al risultato di oggi. Non diventiamo perfetti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “Non cila, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Anche stasera abbiamo cercato di partire forte. Conoscevamo le loro ripartenze e vanno riconosciuti i meriti degli avversari. Loro si sono difesi con ordine, mentre noi abbiamo pagato qualcosa in fisicità. Nella ripresa siamo saliti, anche se ho dovuto fare dei cambi un po’ forzati. Laciperché c’è chi ha giocato tutte le partite”. Lo ha detto Davide, allenatore della, dopo la sconfitta contro il. Il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: “Sono comunque contento dei ragazzi – prosegue a Sky Sport – anche se c’è il rammarico di aver perso una partita dopo averla recuperata. Bisogna dare il giusto peso al risultato di oggi. Non diventiamo perfetti e ...

GoalItalia : L'ennesima tragedia. Climatica. L'Italia piange ancora, per le vittime delle Marche: morti, dispersi, lavoratori c… - SkySport : SALERNITANA-LECCE 1-2 Risultato finale ? ? #Ceesay (43’) ? aut. #Gonzalez (55’) ? #Strefezza (83’) ? SERIE A - 7^ g… - OfficialUSS1919 : ??Ci siamo! ????Pronti per Salernitana - Lecce ???? #SalernitanaLecce #macteanimo #forzagranata - AndreaBriganti6 : RT @FrancoMacci: la Real salernitana abbattuta dal Lecce domenica scorsa la Real Salern ha asfaltato la squadra di Mister nullo l'uomo del… - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nell’anticipo della settima giornata il Lecce ha battuto in trasferta la Salernitana per 2-1 -