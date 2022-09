Putin non rinnega la strategia in Ucraina: “Non abbiamo fretta”. E su Kiev: “Controffensiva? La nostra risposta sarà più seria” (Di venerdì 16 settembre 2022) Vladimir Putin auspica la pace, ma promette guerra. Nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate dal vertice Sco di Samarcanda, il leader del Cremlino ha dichiarato di voler far finire il conflitto in Ucraina “il prima possibile”, ma Kiev “rifiuta i negoziati”. Qui finiscono però le sue aperture alla pace e il presidente russo, nel rispondere alle domande dei giornalisti, promette pesanti ritorsioni se la Controffensiva di Kiev nell’Est e nel Sud del Paese non dovesse fermarsi: Mosca, ha detto, ha dato finora una risposta contenuta ai “tentativi dell’Ucraina di danneggiare le infrastrutture russe, ma sarà più seria se continueranno“. Il capo dello Stato è poi tornato ad accusare i militare di Kiev di condurre una guerra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Vladimirauspica la pace, ma promette guerra. Nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate dal vertice Sco di Samarcanda, il leader del Cremlino ha dichiarato di voler far finire il conflitto in“il prima possibile”, ma“rifiuta i negoziati”. Qui finiscono però le sue aperture alla pace e il presidente russo, nel rispondere alle domande dei giornalisti, promette pesanti ritorsioni se ladinell’Est e nel Sud del Paese non dovesse fermarsi: Mosca, ha detto, ha dato finora unacontenuta ai “tentativi dell’di danneggiare le infrastrutture russe, mapiùse continueranno“. Il capo dello Stato è poi tornato ad accusare i militare didi condurre una guerra ...

