Monza Juventus, Di Maria in dubbio: le ultime sulla squadra di Allegri (Di venerdì 16 settembre 2022) Allegri prepara la Juventus per la trasferta di Monza: le ultime sulla squadra di Allegri che cerca soluzioni in attacco in vista della gara Secondo le ultime da Sky Sport, Angel Di Maria non è al meglio ma potrebbe partire dal primo minuto domenica per Monza Juventus visti i forfait per squalifica in attacco di Milik e Cuadrado. Decisioni dunque contate per Allegri, che potrebbe chiedere uno sforzo al fuoriclasse argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

