Maxi serra di droga a Monreale con allaccio alla rete | scatta un arresto

Redazione ETV Marche

Si tratta dellesculture del movimento Cracking Art , che accompagnano i visitatori attraverso ... Sia The Mall Firenze che The Mall Sanremo ospiteranno la Green Hous e, l'elegantein cui ...... è diventata suo malgrado la location di unevento aziendale. Cosa che non è piaciuta, e ... Ma è stato lo stesso sindaco di Teulada Danielea lamentarsi, visto che le autorizzazioni sono in ... Civitanova Marche, maxi piantagione di marijuana. In arresto un 29enne del posto - VIDEO È polemica per un maxi evento aziendale - con tanto di barbecue e palco - organizzato sulla spiaggia protetta di Tuerredda, in Sardegna ...L'imprenditore, esperto di finanza, a Londra da quasi 30 anni, analizza con Huffpost la situazione economica britannica: “Qui ci sono molti più poveri che in ...