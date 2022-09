Marche | le colline travolte da uno tsunami | 10 morti e 3 dispersi

franzonil : @LaMichael74 @GiorgiaMeloni @AcquaroliF @RegioneMarcheIT Di fronte a una tragedia del genere meglio tacere. Ma le d… - FraLuna1109 : @MDureghello Dopo il grande temporale passato qui , ho visto tutta le sera e notte lampi continui enormi in cima al… - bianco222 : @Daniele_V94 In effetti io ieri ero sul crinale Umbria-Marche quindi di là basse colline e di qua montagne. Ti giur… - Daymons94519400 : E comunque e nonostante tutto si continua a costruire vicino a fiumi, torrenti, a smembrare colline e a salire anche le montagne #Marche - IreneStain : #Marche , #CambiamentoClimatico , sono marchigiana, quelle zone le conosco benissimo, tra colline di Verdicchio e… -

... in Campania, mentre l'Umbria ha chiesto lo stato di calamità per le forti piogge che hanno travolto alcuni comuni al confine proprio con le. A Sassoferrato (Ancona) la città devastata dall'...- Si cercano, tra gli altri, anche due minorenni. Decine di feriti e centinaia di sfollati. Il nubifragio ha interessato soprattutto la provincia di Ancona, e ha rovesciato a terra, in poche ore, un ...Una bomba d'acqua che ha devastato parte delle province di Pesaro Urbino e Ancona, dall'entroterra fino alla costa. Ed è attesa una nuova ondata di maltempo ...Si cercano, tra gli altri, anche due minorenni. Decine di feriti e centinaia di sfollati. Il nubifragio ha interessato soprattutto la provincia di Ancona, e ha rovesciato a terra, in poche ore, un ter ...