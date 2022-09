LIVE Francia-Polonia 20-9, Europei basket 2022 in DIRETTA: I transalpini provano a scappare (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-9 Schiacciata di Gobert! 3/16 dal campo per la Polonia. Se i ragazzi di Milicic continueranno con questa media sarà davvero dura tenere testa alla Francia. Igor Milicic chiama il time-out. 20-9 Heurtel segna dalla lunga distanza! +11 Francia. 17-9 Tall vede il taglio di Tarpey, lo serve e il numero 22 dei transalpini non sbaglia. INIZIA SECONDO QUARTO! 17.34 La tensione è davvero tanta e in questo primo periodo entrambe le squadre hanno faticato parecchio in attacco. FINISCE IL PRIMO QUARTO! 15-9 Penetrazione vincente di Fournier. 13-9 Risponde A.J. Slaughter! 13-6 Yabusele da treee! La Francia prova a scappare. 10-6 Fall non sbaglia dopo un grande assist di Heurtel. 8-6 1/2 per Ponitka. Poco più di 3’30” ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-9 Schiacciata di Gobert! 3/16 dal campo per la. Se i ragazzi di Milicic continueranno con questa media sarà davvero dura tenere testa alla. Igor Milicic chiama il time-out. 20-9 Heurtel segna dalla lunga distanza! +11. 17-9 Tall vede il taglio di Tarpey, lo serve e il numero 22 deinon sbaglia. INIZIA SECONDO QUARTO! 17.34 La tensione è davvero tanta e in questo primo periodo entrambe le squadre hanno faticato parecchio in attacco. FINISCE IL PRIMO QUARTO! 15-9 Penetrazione vincente di Fournier. 13-9 Risponde A.J. Slaughter! 13-6 Yabusele da treee! Laprova a. 10-6 Fall non sbaglia dopo un grande assist di Heurtel. 8-6 1/2 per Ponitka. Poco più di 3’30” ...

